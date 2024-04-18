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В США сконструировали высокопроизводительный подводный дрон Manta Ray

The War Zone: новый подводный дрон Manta Ray США сможет «кормить» себя сам

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usni.org

Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman завершила создание модели беспилотного подводного аппарата (БППА) Manta Ray для длительных автономных миссий в океанских глубинах. Об этом пишет издание The War Zone.

«Представлен высокопроизводительный подводный дрон Manta Ray», — указывается в статье.

Согласно информации издания, компания разработала беспилотник, способный нести полезную нагрузку для длительной работы «там, куда не могут добраться люди».

По словам разработчика, БППА выглядит как «очень большой планер», прообразом которого стал скат манта — грациозно «летящий» в воде гигантский скат. Цель проекта — сконструировать «автономный подводный аппарат, который будет работать самостоятельно, собирать энергию и выполнять поставленную задачу».

В декабре стало известно, что в России ведутся работы по созданию ударного подводного дрона, имеющего полезную нагрузку до пяти килограммов.

Ранее в России создали подводный дрон «Скат» для разминирования и разведки.

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