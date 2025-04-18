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Эксперт порассуждал о том, возобновят ли ВС РФ удары по энергообъектам Украины

Военэксперт Михайлов допустил что удары по энергообъектам Украины возобновятся
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Вероятнее всего, после моратория Вооруженные силы России продолжат наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, атаки должны продолжаться, пока президент США Дональд Трамп не принудит Киев к мирным шагам.

«Если такая информация появляется о масштабных отключениях после ударов, значит, мы настроены очень-очень серьезно», — отметил Михайлов.

Он напомнил, что Россия соблюдала «энергетическое перемирие», а Украина — нет.

Временное ограничение на удары по энергетике действовало с 18 марта по 17 апреля. По данным РИА Новости, за этот период Киев нарушил его 123 раза. Сообщалось, что атаки пришлись на 15 российских регионов: Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Запорожскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую, Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую и Херсонскую области, а также Крым, ДНР, ЛНР и Краснодарский край.

18 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе нереалистично. По его словам, попытка заключить «энергетическое перемирие» уже была, однако Киев не соблюдал мораторий.

Ранее Россия запросила консультации в СБ ООН для обсуждения моратория на удары.

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