В Ахтубинске обнаружили неразорвавшийся снаряд после атаки дронов

В Ахтубинске Астраханской области нашли неразорвавшийся снаряд после атаки беспилотников. Об этом сообщила администрация Ахтубинского района, передает РИА Новости.

Жителей эвакуируют. Как уточнили власти, пункт временного размещения оборудовали на базе школы.

До этого губернатор региона Игорь Бабушкин рассказал, что при падении обломков сбитого беспилотника в Астраханской области нашли повреждения на жилом здании и автомобиле. Он отметил, что службы РЭБ и ПВО отработали штатно.

Утром 23 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи над регионами страны были уничтожены 59 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 29 — перехватили в воздушном пространстве Ростовской области.

Еще 20 летательных аппаратов нейтрализовали в Астраханской области, два — в Республике Крым. В небе над Воронежской и Волгоградской областями были ликвидированы по три БПЛА, а в Саратовской и Курской областях — по одному.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростовской области после атаки беспилотника ВСУ произошел взрыв в многоэтажном доме.