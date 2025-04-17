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БПЛА сбросил взрывчатку на бойца «Орлана» под Белгородом

Под Белгородом боец «Орлана» ранен при выполнении боевых задач
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области при выполнении боевых задач пострадал боец подразделения «Орлан» (охраняет объекты и защищает жителей региона). Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства с беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения рук и ног», — сообщил чиновник.

Он добавил, что пострадавший был госпитализирован, ему оказывают необходимую помощь.

В воскресенье, 13 апреля, жительница города Шебекино в Белгородской области пострадала во время атаки вражеского FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота). Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу. Для продолжения дальнейшего лечения бригада скорой помощи транспортировала женщину в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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