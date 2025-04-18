Украинские солдаты сдались в Курской области в составе группы

Группа украинских солдат решила сдаться Вооруженным силам России (ВС РФ) в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение в Курской области, неся значительные потери в живой силе и вооружении, продолжают сдаваться в плен российским подразделениям. <...> В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны напомнили, что военнослужащие группировки войск «Север» гарантируют украинским солдатам жизнь и достойное обращение согласно нормам международного права в случае сдачи в плен.

Также трое военнослужащих 109-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен под Дзержинском (украинское название — Торецк).

Всех троих сдавшихся вывели дроном к позициям российских войск, где их приняли и взяли в плен.

Ранее экс-вагнеровцы пошутили про ситуацию в Курской области.