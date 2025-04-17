На Запорожской АЭС заявили об атаке территории вблизи станции

Украинский беспилотник атаковал территорию вблизи Запорожской АЭС, дрон был сбит. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

На станции заявили, что БПЛА был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС около корпуса «Г», где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Находящихся на станции инспекторов МАГАТЭ уведомили о происшедшем.

На ЗАЭС добавили, что украинские атаки являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности атомной электростанции, которые были установлены на Совете Безопасности ООН.

27 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что инспекторы агентства на протяжении недели продолжали фиксировать звуки военных действий на различных расстояниях от Запорожской АЭС.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о возможном визите в РФ в мае.