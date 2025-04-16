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Посол РФ оценил возможное решение Германии поставить ракеты Taurus Украине

Посол Нечаев: возможные поставки Taurus ВСУ обозначат новые отношения РФ и ФРГ
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Возможное решение Берлина о поставках немецких дальнобойных ракет Taurus Вооруженным силам Украины обозначат новое качество отношений России и Германии. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

«Это может означать совершенно новое качество в наших отношениях с Германией, потому что украинские солдаты, насколько известно, это признают даже иностранные военные эксперты, не могут управлять этим дальнобойным оружием», — заявил собеседник агентства.

Также Нечаев назвал недальновидным шагом гипотетическую поставку ракет ВСУ, поскольку это не приведет ни к каким изменениям на поле боя, но может только затянуть конфликт и приведет к дальнейшим страданиям.

Дипломат указал и на то, что у ракет могут стоять немецкие солдаты или офицеры, и если это так, то это действительно будет новое качество в отношениях и оно будет «совершенно неблагоприятное».

13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ призвали Мерца ознакомиться с «секретной информацией», прежде чем давать ВСУ Taurus.

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