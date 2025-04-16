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Трое участников «Азова» получили до 24 лет лишения свободы

Следком: трое участников «Азова» осуждены на срок до 24 лет

Трое военнослужащих украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) получили до 24 лет лишения свободы. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в официальном Telegram-канале.

Приговоры вынесли Владиславу Ручке, Андрею Ярошинскому и Дмитрию Игнатенко. Все они будут отбывать сроки в колонии строгого режима, уточняет ведомство.

Мужчин признали виновными в жестоком обращении с мирным населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ, и еще в одном преступлении, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти.

Суд установил, что весной 2022 года в Мариуполе фигуранты вместе с двумя другими военнослужащими, Андреем Барским и Юрий Дмитриевым, исполняя незаконный приказ командования, около 200 раз выстрелили из миномета по зернохранилищу, в котором были мирные граждане. Одного мужчину спасти не удалось.

Кроме того, Дмитриева ранее признали виновным, и суд заочно назначил ему наказание в виде 24,5 года лишения свободы. Барский также заочно приговорен к 24 годам колонии строгого режима. Их объявили в международный розыск.

В марте сообщалось, что в Кривом Роге сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего военнослужащего бригады «Азов», бойца смешанных единоборств (ММА) Валентина Пидковича по подозрению в подготовке атаки на территориальный центр комплектования.

Ранее российский суд вынес приговор 23 «азовцам».

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