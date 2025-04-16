Германия впервые после 1945 года разместила войска за рубежом

Германия впервые с 1945 года разместила военный контингент за пределами страны — в Литве, на полигонах Руднинкай и Казлу-Руда вблизи границ с Белоруссией и Калининградской областью. Об этом сообщило министерство обороны Литвы, отметив расширение зон учений почти втрое.

Оба полигона имеют советское прошлое: Руднинкай был закрыт в 1993-м, но реактивирован на фоне роста напряженности. Казлу-Руда функционирует как тренировочная база с 1970-х, теперь стрельбище находится в 50–60 км от Калининграда.

К 2027 году здесь планируется развернуть бронетанковую бригаду бундесвера численностью 5 тыс. военных. Сейчас в Литве дислоцировано 150 немецких солдат, к концу 2025-го их число увеличится до 500.

«Задача бригады — защита восточного фланга НАТО. Это ответ на текущие геополитические вызовы», — заявили в литовском Минобороны.

13 апреля генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что Вооруженные силы Германии должны быть полностью готовыми к участию в потенциальном конфликте к 2029 году. Бройер пояснил, что выбор этого срока связан с якобы угрозой военного противостояния между Россией и какой-либо страной — участницей НАТО в 2029 году.

Ранее глава Европейской народной партии призвал Германию меньше закупать оружие у США.