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Россиянин ушел на спецоперацию из монастыря

RT: уроженец Курской области Даршт ушел воевать на СВО из монастыря
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Русский немец, уроженец Курской области Рудольф Даршт из монастыря ушел на специальную военную операцию. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что Даршт был трудником в монастыре в Осетии, затем мужчина нашел духовного отца в Карачаево-Черкесии, решив посвятить жизнь служению Богу. Однако, по данным RT, события Донбасса в 2014 году заставили мужчину пересмотреть свои планы.

«Я никогда не мечтал служить в армии, но когда стал узнавать, что там происходит, как издеваются над мирными людьми, понял, что мое место на войне», — сказал он.

Боевой путь Даршт начал в Луганской народной республике, там же получил позывной «Монах». В 2022 году Рудольф отправился на специальную военную операцию. В 2024 году он получил тяжелое ранение. Когда Даршта комиссовали по совокупности ранений, как раз когда началось вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область, он занялся волонтерством, воевать его уже не взяли.

До этого сообщалось, что российский хирург по имени Дмитрий, практиковавший в немецкой клинике «Шарите», вернулся в Россию и ушел на СВО.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская может отправиться на СВО.

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