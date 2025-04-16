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Семье потерявшего руку и ногу на СВО добровольца стали поступать угрозы

Семья потерявшего руку и ногу бойца СВО из Узбекистана стала получать угрозы
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Семье потерявшего руку и ногу на специальной военной операции добровольца из Узбекистана начали поступать угрозы. Об этом изданию «Регнум» рассказала супруга военнослужащего.

29-летний иностранец добровольно присоединился к участию в боевых действиях на стороне России. В сентябре прошлого года мужчина получил ранение. Три месяца боец провел в госпитале, сразу после выписки он подал документы на получение российского паспорта, но в получении гражданства РФ ему пока отказали, предоставив только временное убежище.

Согласно действующему законодательству, после подачи соответствующих документов, участнику спецоперации должны предоставить гражданство в течение месяца со дня обращения. Волонтеры, помогающие семье из Узбекистана, намерены обратиться в СК России.

Жена бойца призналась, что после огласки истории семье начали поступать угрозы, из-за чего мать мужчины боится возвращаться в Узбекистан, где нужно получить некоторые документы для легализации в России. Родственники военного опасаются, что там станут затягивать выдачу бумаг. Мужчина все это время живет в Московской области.

8 апреля сообщалось, что чиновники в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отказали участнику СВО в предоставлении льгот.

Ранее в Свердловской области банк забрал страховую выплату у дочери участника СВО, не вернувшегося с фронта.

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