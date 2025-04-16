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Минобороны назвало потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр»

Минобороны РФ: ВСУ потеряли свыше 350 военных в зоне ответственности «Центра»
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» более 350 военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Центр» сумели занять более выгодные рубежи и позиции и нанести поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и двух бригад национальной гвардии в районах Ульяновки, Разино, Коптево, Алексеевки, Зверево, Успеновки, Котлино, Красноармейска, Шевченко, Димитрова, Гродовки и Миролюбовки в Донецкой народной республике.

«Противник потерял боевую машину пехоты, четыре автомобиля и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» французского производства», — уточнили в Минобороны России.

Кроме того, украинские войска лишились радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, станции радиоэлектронной разведки «Пластун» и радиоэлектронной борьбы «Нота» и радиолокационной станции «Airfence» финского производства.

Также Минобороны сообщило, что российские военнослужащие нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в России спрогнозировали сроки завершения СВО.

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