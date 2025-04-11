Франция планирует операции против РФ на границе с Украиной и Молдавией

Французские военные составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного столкновения НАТО и России. Об этом пишет газета Le Figaro.

По ее информации, в прошлом году в Румынию прибыли военнослужащие 28-й отдельной воинской части Сухопутных войск Франции, которая является единственным в республике подразделением военных топографов. Le Figaro утверждает, что они там собираются разведывать местность для обновления карт.

Как пишет Le Figaro, особое внимание военные уделили картографии Фокшанских ворот — коридора между предгорьями Карпат и Дунаем. Это место, как утверждают в НАТО, может быть использовано российской армией для якобы наступления.

Как отметил командир подразделения полковник Гийом Шмидт, в условиях боевых действий армия должна быть готова продолжать операции даже при подавлении спутниковых сигналов.

«Союзникам были необходимы обновленные данные о предполагаемом поле боя», — пояснил французский полковник.

Le Figaro отмечает, что результатом совместной работы французских военных топографов и Национального агентства картографии Румынии стала трехмерная карта местности, которая отличается большей точностью по сравнению с коммерческими сервисами.

До этого военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал планы Европейского союза создать межправительственный оборонный фонд. По его мнению, шансы на открытое противостояние России и ЕС постепенно растут. Эксперт при этом напомнил, что РФ располагает таким оружием, как гиперзвуковой комплекс «Орешник», которым можно «погасить казус белли, если станет совсем горячо».

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