Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция планирует операции против РФ на границе с Украиной и Молдавией

Le Figaro: ВС Франции составляют карты местности на границе Румынии
close
Pavel Golovkin/AP

Французские военные составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного столкновения НАТО и России. Об этом пишет газета Le Figaro.

По ее информации, в прошлом году в Румынию прибыли военнослужащие 28-й отдельной воинской части Сухопутных войск Франции, которая является единственным в республике подразделением военных топографов. Le Figaro утверждает, что они там собираются разведывать местность для обновления карт.

Как пишет Le Figaro, особое внимание военные уделили картографии Фокшанских ворот — коридора между предгорьями Карпат и Дунаем. Это место, как утверждают в НАТО, может быть использовано российской армией для якобы наступления.

Как отметил командир подразделения полковник Гийом Шмидт, в условиях боевых действий армия должна быть готова продолжать операции даже при подавлении спутниковых сигналов.

«Союзникам были необходимы обновленные данные о предполагаемом поле боя», — пояснил французский полковник.

Le Figaro отмечает, что результатом совместной работы французских военных топографов и Национального агентства картографии Румынии стала трехмерная карта местности, которая отличается большей точностью по сравнению с коммерческими сервисами.

До этого военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал планы Европейского союза создать межправительственный оборонный фонд. По его мнению, шансы на открытое противостояние России и ЕС постепенно растут. Эксперт при этом напомнил, что РФ располагает таким оружием, как гиперзвуковой комплекс «Орешник», которым можно «погасить казус белли, если станет совсем горячо».

Ранее Вэнс заявил об ошибочном мнении политиков ЕС насчет угрозы со стороны РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами