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Немецкие резервисты требуют вернуть специфические дорожные знаки на мосты

Резервисты Германии хотят вернуть дорожные знаки «танки» на мосты
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Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Резервисты Германии хотят вернуть дорожные знаки «танки» и обозначения о другой тяжелой технике на мосты в стране. Об этом сообщает газета Rheinische Post.

«В настоящее время бундесвер не знает, через какие мосты он еще может перебросить танки, потому что состояние многих мостов неясно или они уже полностью закрыты. И в таком случае нужно вновь установить дорожные знаки с указанием грузоподъемности для транспортных средств военного назначения», — утверждает глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург.

Современные основные боевые танки (ОБТ) весят от 50 тонн, что серьезно ограничивает количество мостов, которые способны пропустить танки. В издании отметили, что бундесвер не собирается в данный момент восстанавливать дорожные знаки «танки», так как немецкая армия имеет соответствующую базу данных насчет грузоподъемности мостов.

До этого генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что Вооруженные силы Германии должны быть полностью готовыми к участию в потенциальном конфликте к 2029 году. Бройер пояснил, что выбор этого срока связан с якобы угрозой военного противостояния между Россией и какой-либо страной — участницей НАТО.

Ранее в Германии снова заговорили о нападении России на Европу.

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