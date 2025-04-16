Водолацкий: ВСУ в Горнальском монастыре не сдаются из-за охоты на людей

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшиеся в окружении в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в селе Горналь, не хотят сдаваться в плен, так как приехали в Курскую область «на охоту на людей». Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Нам придется, конечно, уничтожить террористов, которые находятся в окружении в монастыре и не желают сдаваться. Жалко историческую, культурную ценность, но преступники должны быть уничтожены», — заявил парламентарий.

Он уверен, что после освобождения монастырь будет восстановлен, чтобы оставить память о предках, которые его построили когда-то на голом месте.

До этого Водолацкий также сообщил, что в окружение российских военных в монастыре попали наемники из Колумбии и других стран, воюющие на стороне ВСУ. Это удалось выяснить благодаря перехваченному разговору, в котором слышна иностранная речь.

По данным депутата, заблокированными оказались около 300 военных украинской армии. Он назвал их «карателями, на руках которых не одна загубленная жизнь мирных граждан».

Ранее было названо число военных ВСУ, сдавшихся в плен российским войскам в Курской области.