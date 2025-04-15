Появились кадры ударов по ВСУ авиабомбами с обновленным модулем «Комета»

Подразделения Вооруженных сил России начали применять против украинских войск авиабомбы с новой версией модуля «Комета», защищающего от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кадрами ударов по позициям ВСУ поделился Telegram-канал Fighterbomber.

«В общем, новые «Кометы» пошли в бой. Пока отзывы очень хорошие. Со всех направлений, где они летят второй день, отзывы примерно такие, как на видео. И это прекрасно», — написал автор канала.

По его словам, пока ВСУ «не нашли ключик» к «Комете», ее можно начать производить массово и в течение двух месяцев «перерисовать границу Украины радикально».

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что российская фугасная авиабомба ФАБ-3000 оказывает на бойцов Вооруженных сил Украины сильное деморализующее действие.

Он отметил, что эта авиабомба поражает не только объект, но и все в радиусе сотни метров. Человек, который находится вдали, на какое-то время выбывает из строя, так как перестает слышать.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по предприятию украинского ВПК.