На Украине заявили о возможной передаче ей ракет Taurus с дальнобойностью 299 км

Ступак: Германия может поставить Украине ракеты Taurus с дальнобойностью 299 км

Германия может передать Украине ракеты Taurus с дальнобойностью до 299 километров. Об этом заявил военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак, передает «Лента.ру».

«С большой долей вероятности мы можем получить экспортный вариант немецких ракет Taurus с радиусом действия 299 километров», — сказал он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик заявил, что если европейские партнеры согласуют поставки данного оружия, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применить эти ракеты для ударов по Крымскому мосту.

В Госдуме агрессивные заявления будущего канцлера объяснили желанием встроиться в антироссийскую политику, ведомую Францией и Британией. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский посол предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину.