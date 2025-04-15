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Советник главы ДНР рассказал о наступлении ВС РФ на Константиновку

Советник Кимаковский: российские военные идут широким фронтом на Константиновку
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России активно наступают на Константиновку на севере Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«У нас идет движение от Покровска <...> к Константиновке, то есть туда уже ближе к северу ДНР, вот к этой самой большой агломерации, которую нам предстоит еще освободить, идет такая наступательная операция широким фронтом», — рассказал Кимаковский.

По его словам, ВС РФ стараются выровнять линию фронта между Димитровым и Дзержинском. В настоящее время к западу от последнего идут бои.

15 апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска прорвали оборону ВСУ под Ямполовкой в Донецкой народной республике. Он добавил, что продвижение российских войск вынудило командование украинских войск оттянуть часть сил и средств из соседнего Торского.

Ранее Пушилин рассказал о наступлении ВС РФ на Красноармейском направлении.

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