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Шойгу заявил о планах России увеличить экспорт оружия

Шойгу: Россия увеличит экспорт оружия из-за роста спроса после СВО
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Максим Блинов/РИА Новости

Россия планирует увеличить экспорт оружия после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием», — сказал секретарь.

Шойгу отметил, что российское оружие было доведено до совершенства и показало себя в боевых действиях. По словам секретаря Совбеза, речь идет о системах противовоздушной обороны (ПВО), ударных беспилотниках и бронетехнике.

17 марта рейтинг Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) показал, что Россия заняла второе место в мире по объему экспорта вооружений и военной техники (ВВТ) в 2024 году, реализовав продукцию на сумму $13,75 миллиарда. Лидером рейтинга остаются США с объемом экспорта в $42,329 миллиарда (37,92% мирового рынка).

Ранее аналитики выяснили, как СВО повлияет на экспорт российского оружия.

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