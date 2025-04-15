Российские войска нанесли удары по цехам производства РСЗО для нужд ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили цеха по производству РСЗО и дронов на Украине

Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по нескольким цехам сборки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ударных дронов на Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что в соответствующих операциях принимали участие артиллерийские расчеты и ракетные войска. Также боевые задачи выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов дронов», — говорится в заявлении.

Кроме того, целями стали пункты временной дислокации личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 144-х районах боевых действий.

3 апреля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны поразили предприятие ракетно-космической промышленности на Украине. О каком именно заводе шла речь, остается неизвестным.

9 апреля газета Le Monde со ссылкой на офицера ВСУ Антона Сербина написала об уничтожении главного производственного объекта по созданию боеприпасов на Украине. Объект, подвергшийся ударам российских войск, находился в городе Шостка в Сумской области.

Ранее военный аналитик оценил важность ударов по заводу в Шостке, выпускавшему снаряды для нужд ВСУ.