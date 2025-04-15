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Российский военный самолет заметили у берегов Аляски

Командование ПВО на Аляске заявило об обнаружении российского военного самолета
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rian_ru/Telegram

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заметило российский военный самолет у берегов Аляски. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Согласно информации ведомства, самолет был замечен 14 апреля.

»[Командование] обнаружило и отследило российский военный самолет, действовавший в опознавательной зоне ПВО на Аляске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады.

До этого командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщало, что 18 февраля возле Аляски якобы пролетел российский военный самолет.

США и Канада создали NORAD 12 мая 1958 года с целью обеспечения раннего предупреждения о запусках баллистических ракет, а также защиты от самолетов и крылатых ракет, которые могут угрожать воздушному пространству обеих стран.

Ранее маневр российского истребителя в районе Аляски попал на видео.

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