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В США заявили, что отследили российский военный самолет у Аляски

NORAD сообщило, что возле Аляски отследило российский военный самолет
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Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Возле Аляски якобы пролетел российский военный самолет. Об этом сообщается на сайте Североамериканского командования ПВО (NORAD).

«NORAD обнаружила и отследила российский военный самолет, летевший в опознавательной зоне ПВО Аляски (ADIZ) 18 февраля 2025 года», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что самолет находился в международном воздушном пространстве, он не входил в пространство США или Канады. Командование уточнило, что активность РФ в международном воздушном пространстве в окрестностях Аляски не является угрозой.

США и Канада создали NORAD 12 мая 1958 года с целью обеспечения раннего предупреждения о запусках баллистических ракет, а также защиты от самолетов и крылатых ракет, которые могут угрожать воздушному пространству обеих стран.

В конце января стало известно, что на авиабазе в штате Аляска разбился новейший истребитель F-35 Военно-воздушных сил США. Летчик завершил учебный полет и собирался садиться, когда столкнулся с неназванной «неисправностью». Ему пришлось срочно катапультироваться. Самолет упал рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома, после чего взорвался. Летчик благополучно приземлился на парашюте. Состояние его здоровья не вызывает опасений.

Ранее маневр российского истребителя в районе Аляски попал на видео.

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