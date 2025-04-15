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На Украине сократили срок военной подготовки ограниченно годных

Генштаб ВСУ: срок военной подготовки ограниченно годных сократили до 1 месяца
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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Срок военной подготовки ограниченно годных к военной службе сократили до одного месяца, сообщает Генштаб ВСУ в Telegram-канале.

Отмечается, что срок военной подготовки сократили для военных, пригодных к службе в тыловых подразделениях, в том числе и для ограниченно годных. Изменения вступят в силу 1 мая.

«Военнослужащие будут проходить подготовку по обновленной программе, которая предусматривает: сокращение срока подготовки до одного месяца <...>; снижение уровня физических нагрузок; формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов)», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас подготовка украинских военнослужащих занимает 45 дней.

Изменения коснутся военных, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны. Ограниченно годные, согласно украинскому законодательству, должны проходить службу только в тыловых частях.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о 50-процентной скидке при добровольной оплате штрафа от ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) за нарушение правил воинского учета.

Ранее на Украине начали штрафовать мэров за невыполнение плана мобилизации.

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