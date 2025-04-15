Суд в РФ вынес приговор по первому известному делу о сдаче россиянина в плен ВСУ

Военного РФ на Сахалине осудили на 15 лет за добровольную сдачу в плен ВСУ

Российского военнослужащего Романа Иванишина приговорили к 15 годам лишения свободы в рамках дела о добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным издания, соответствующее решение принял Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд. Инстанция признала мужчину виновным в добровольной сдаче в плен украинским формированиям, еще одной попытке сдачи в плен и дезертирстве.

«Наказание составило 15 лет колонии строгого режима с лишением воинского звания «младший сержант», — говорится в материале.

Иванишин попал в плен в июне 2023 года. Он добровольно сложил оружие в ходе сражений с ВСУ в селе Степное, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Российский боец провел в плену около шести месяцев, в январе 2024 года он вернулся в родную страну в рамках обмена между Киевом и Москвой.

Впоследствии против мужчины возбудили уголовное дело, его поместили в СИЗО. При этом прокуратура потребовала лишить военного Вооруженных сил РФ свободы на 16 лет, а сторона защиты просила оправдать Иванишина в связи с его участием в боевых действиях и наличием у него проблем со здоровьем.

Ожидалось, что дело будет рассматривать Московский гарнизонный военный суд. Но инстанция отказалась от участия в процессе, сочтя, что фигуранта должны судить в Южно-Сахалинске.

Ранее в Московской области задержали военнослужащего, готовившего теракт в общежитии для курсантов.