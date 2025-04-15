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Бывший чиновник США по безопасности сообщил, что эпоха помощи США Украине подошла к концу

Экс-чиновник Шимер: эпоха помощи США Украине подходит к концу
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Vadim Ghirda/AP

Бывший директор по Восточной Европе и Украине в Совете нацбезопасности в администрации Байдена Дэвид Шимер в колонке для британской газеты Guardian заявил, что эпоха помощи Соединенных Штатов Украине подошла к концу.

По его словам, в скором времени ВСУ исчерпают $1,25 млрд помощи, выделенных администрацией бывшего президента США Джо Байдена, в то время как действующий президент США Дональд Трамп еще не одобрил ни одного пакета помощи Киеву.

Шимер подчеркнул, что даже в случае изменения политики Трампа доступной суммы недостаточно для сохранения поддержки Украины в течение продолжительного периода.

«Как следствие, эпоха военной помощи США Украине подходит к концу», — пояснил экс-чиновник.

Он призвал европейские страны продолжать оказывать помощь Украине.

До этого депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что многократная ложь и манипуляции Владимира Зеленского практически лишили Украину шансов на получение внешней поддержки.

Ранее в Раде назвали сроки обвала фронта ВСУ.

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