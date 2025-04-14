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В США оценили советские подлодки проекта «Скат»

TNI: советские атомные подлодки проекта «Скат» были лучшими в мире
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Public domain

Советские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 670 «Скат» были лучшими субмаринами своего времени. Об этом сообщает американское издание The National Interest (TNI).

В статье отмечается, что в 1970-х военно-морскому флоту СССР удалось создать самую совершенную на тот момент подводную лодку в мире. Первый «Скат» был спущен на воду в 1966 году. Субмарины проекта 670 оснащались ракетами П-70 «Аметист» — первыми в мире крылатыми ракетами, способными взлетать из-под воды.

«Скаты» были первой попыткой СССР создать малозаметную ракетную платформу быстрого реагирования. Их минусами были ограниченный радиус действия и шумный атомный реактор, поэтому на смену «Скатам» вскоре пришли подводные лодки проекта 670М «Чайка», указано в материале.

До этого TNI писал, что советская подводная лодка из титана класса «Лира» в свое время превзошла по ряду показателей все американские субмарины. Благодаря титановому корпусу она стала одной из самых передовых в мире — могла развивать скорость более 74 км/ч и погружаться на глубину до 670 метров. Титан обладал такими преимуществами, как высокая прочность, малый вес и высокая коррозионная стойкость, при этом работать с данным материалом было трудно. Отмечается, что США не стали следовать примеру Советского Союза и экспериментировать с титаном в корпусах подводных лодок.

Ранее сообщалось, что подводная лодка «Дмитрий Донской» станет музеем.

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