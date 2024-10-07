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Стало известно, почему советская подлодка превзошла американские субмарины

NI: советская подлодка из титана превзошла все американские субмарины

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Wikimedia Commons

Советская подводная лодка из титана класса «Лира» превзошла по ряду показателей все американские субмарины. Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).

Благодаря титановому корпусу она стала одной из самых передовых в мире — могла развивать скорость более 74 км/ч и погружаться на глубину до 670 метров.

«Титан обладал такими преимуществами, как высокая прочность, малый вес и высокая коррозионная стойкость», — говорится в материале.

При этом работать с данным материалом было трудно. Отмечается, что США не стали следовать примеру Советского Союза и экспериментировать с титаном в корпусах подводных лодок.

До этого The National Interest написал о том, что российский истребитель Су-35 сможет конкурировать с иностранными аналогами даже в обозримом будущем. Автор статьи Энтони Дж. Константини считает, что у Су-35 есть уникальные характеристики истребителя смешанного поколения, а также истребитель уже показывал свою боевую мощь.

Ранее Украина начала переговоры о получении от Запада еще двух типов истребителей.

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