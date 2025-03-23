Подводная лодка «Дмитрий Донской» станет музеем

Подводная лодка »Дмитрий Донской» (ТК-208), главный корабль проекта 941 «Акула», станет военным музеем в Санкт-Петербурге. Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).

Подлодка была выведена из эксплуатации в 2023 году. По информации авторов, после этого возникли споры о дальнейшей судьбе судна. Однако благодаря усилиям ветеранских организаций было принято решение сохранить подводную лодку как культурный экспонат и исторический артефакт, отметили журналисты.

Подлодка «Дмитрий Донской» была заложена в 1976 году на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске. В 1980 году ее спустили на воду. Судно несло 20 баллистических ракет, каждая из которых была оборудована несколькими боеголовками. Подводная лодка была показана в фильме «Охота за «Красным Октябрем».

В январе главком Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев сообщил, что в 2024 году ВМФ РФ получил 30 новых кораблей и подводных лодок. По его словам, процесс оснащения флота новыми образцами вооружения и кораблями продолжится в 2025 году.

Ранее в Нидерландах открылся музей памяти советских воинов-освободителей.