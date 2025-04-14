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Российские военные зачищают от ВСУ лесополосу за Гуево в Курской области

Бойцы ВС РФ ведут зачистку укреплений ВСУ в лесополосе за Гуево Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы 30-го мотострелкового полка Вооруженных сил (ВС) РФ, которые освобождали населенный пункт Гуево в Курской области, зачищают лесополосу за селом от украинских военных. Об этом сообщил замкомандира полка группировки «Север» с позывным «Есенин», пишет ТАСС.

«Сейчас идет зачистка близлежащих лесополос, где находились укрепления ВСУ», — сказал он.

По словам бойца, задачей российских военных является освобождение села Горналь и «передача границы пограничникам». «Есенин» напомнил, что в населенном пункте находится старинный монастырь с подземными коммуникациями, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили в сильный укрепрайон. Он пояснил, что сразу за Горналем находится граница.

14 апреля начальник артиллерии одного из полков в составе ВС РФ с позывным «Мажор сообщил, что украинские формирования, которые в настоящее время находятся в селе Горналь в Курской области, остались без тяжелой техники. По его словам, время от времени бойцам ВСУ удается заехать в Горналь на пикапах. Однако российские военные сразу выводят машины из строя, нанося по ним удары с помощью дронов или артиллерийских орудий.

В то же время «Мажор» уточнил, что формирования ВСУ продолжают применять минометы и артиллерийские орудия на данном участке фронта. Также был случай, когда они использовали комплекс HIMARS американского производства.

Сейчас под контролем ВСУ остаются два населенных пункта в Курской области — село Горналь и хутор Олешня.

Ранее в российских силовых структурах оценили ситуацию в районе Олешни.

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