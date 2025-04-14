Бойцы ВС РФ 10 км несли на руках бабушку-инвалида при эвакуации

Российские военные 30-го мотострелкового полка при эвакуации из Гуева в Курской области 10 км несли на носилках бабушку-инвалида по минным полям и под обстрелами ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя 30-го мотострелкового полка Северной группировки войск с позывным «Есенин».

По его словам, в основном население Гуева состояло из людей 50-60 лет. Эвакуация гражданского населения началась, когда в селе Гуево шли бои с украинскими войсками.

«Была бабушка 83 лет, выводили ее. Сложность была в том, что эта бабушка — инвалид второй группы. Мы на носилках 10 км ее тропами несли между мин. Сейчас она уже у своих родственников в Курской области», — поделился «Есенин».

До этого российский военный врач рассказал о засадах ВСУ в Курской области.

По его словам, операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нередко поджидали российские эвакуационные группы в Курской области, чтобы нанести по ним удары. Такая тактика — одна из самых любимых у украинских военнослужащих.

Мужчина рассказал, что медицинские подразделения ВС РФ выполняли задачи на территории Курской области с самого начала вторжения ВСУ. Все это время украинские формирования «охотились» на военных врачей и представителей служб эвакуации раненых, подчеркнул врач.

Ранее жительница Курской области рассказала, как дрон ВСУ сбросил кассетный боеприпас на эвакуировавшихся мирных граждан.