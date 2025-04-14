РИА: Дания направляет автобусы для ТЦК с датчиками слежения за телефонами

Дания направила Украине автобусы для военкоматов, оборудованные датчиками для определения местоположения включенных телефонов. Они поступят в Николаевскую область. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«На прошлой неделе николаевские ТЦК заявили, что скоро начнут с удвоенной силой задерживать местных мужчин, так как к ним едет новая техника взамен сожженной», — сказал Лебедев.

Он добавил, что у него есть фотографии колонны этих автобусов, уже направляющихся на Украину.

14 апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинские власти провалили всеобщую мобилизацию, превратив ее в «тотальную бусификацию», где отсутствуют четкие сроки службы и справедливые правила ротации. По словам депутата, служба в рядах Вооруженных сил Украины должна иметь четкие ограничения, не превращаясь в рабство. Кроме того, политик предложил расформировать военкоматы.

Слово «бусификация» является сленговым, оно распространилось на Украине после ужесточения мобилизации, когда сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) стали силой заталкивать мужчин в микроавтобусы, или так называемые «бусики», чтобы отвезти в военкомат.

Ранее в Одессе мужчина пришел в военкомат с оружием, чтобы вызволить сына.