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Российские войска вывели большую часть жителей из контролируемого ВСУ курского села

ТАСС: ВС России вывели большую часть жителей из села Горналь
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска вывели основную часть жителей из села Горналь Курской области, остающегося под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир 30-го мотострелкового полка с позывным «Баркас», передает ТАСС.

Военный отметил, что ВСУ препятствуют выводу жителей из населенного пункта.

«Четверых [гражданских] вели. [ВСУ] умышленно били, целенаправленно», — сказал командир полка.

«Баркас» добавил, что в настоящее время Горналь штурмуют 30-й полк, 81-я и 40-я бригады, а также спецназ. По его словам, украинские войска используют Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в качестве укреплений.

Накануне в силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинских штурмовиков из числа сил специальных операций возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области. По их словам, командование ВСУ пытается перебрасывать личный состав в район курского хутора.

Ранее стало известно, куда на фронте ВСУ перебрасывают все больше подкреплений.

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