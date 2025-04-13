В Одессе прогремели две серии взрывов

Мэр Одессы Геннадий Труханов написал в Telegram-канале о взрывах в городе.

Его пост был опубликован около 22:00 во время воздушной тревоги на территории всей Одесской области. До этого чиновник сообщил об угрозе применения ударных беспилотников и призвал жителей города оставаться в безопасных местах. При этом мэр отдельно обращал внимание горожан на опасную ситуацию в центре и в Пересыпском районе Одессы. В 22:13 Труханов написал о второй серии взрывов, а спустя полчаса тревогу в области отменили.

Утром 13 апреля серия мощных взрывов прогремела в Сумах на северо-востоке Украины. Издание «Общественное», ссылаясь на показания очевидцев, написало о первых взрывах в районе 10:40. По официальным данным, 32 человека не выжили, еще 84 получили ранения. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар нанесли по месту торжественного награждения бойцов теробороны. Мэр города Конотоп в Сумской области после ударов призвал главу региона встать на колени перед жителями, извиниться и уйти в отставку. В российском Минобороны удары не комментировали.

Ранее премьер Британии потребовал от Путина прекращения огня после удара по Сумам.