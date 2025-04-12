ХАМАС показал видео с молодым человеком, назвавшимся израильским заложником

ХАМАС показал видео с юношей, который представился заложником с гражданством США

Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» распространило видеообращение, на котором молодой человек называет себя израильским заложником и заявляет о своем гражданстве Израиля и США. Об этом сообщает РИА Новости.

В видеообращении юноша, представившийся Иденом Александром, утверждает, что находится в плену уже 551 день и что израильские военные действия приближаются к месту его содержания.

Александр также заявил, что ХАМАС три недели назад предлагал его освободить, но израильские власти якобы отклонили это предложение.

Подлинность видео и обстоятельства его появления остаются неподтвержденными.

5 апреля палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало в своих социальных сетях видео с двумя мужчинами, которые, как утверждается, являются израильскими заложниками. Мужчины на видео не представились и не предоставили какой-либо информации о себе.

Ранее министр обороны Израиля обвинил ХАМАС в прямых связях с Ираном.