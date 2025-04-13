Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шеф Пентагона: США могут сделать так, чтобы у Ирана никогда не было ядерной бомбы

Хегсет: Трамп серьезен, говоря о возможности применения силы против Ирана
close
Nathan Howard/Reuters

Шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox News заверил, что президент США Дональд Трамп предельно серьезен, когда говорит о возможности применения силы против Ирана.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что американский лидер не шутит, когда говорит о том, что у Тегерана не будет ядерного оружия.

«Он (Трамп. — «Газета.Ru») также абсолютно серьезен относительно того, что если мы не сможем решить этот вопрос за столом переговоров, то у нас есть варианты, в том числе с привлечением моего министерства, чтобы сделать так, что у Ирана никогда не появится ядерной бомбы», — сказал Хегсет.

Он добавил, что США надеются, что до такого развития событий не дойдет, и назвал состоявшиеся переговоры с Ираном в Омане продуктивными.

Накануне в Маскате прошли непрямые переговоры Вашингтона и Тегерана — стороны обменялись мнениями через посредников. Они намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. Стороны настроены на сотрудничество. При этом Иран вряд ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу.

Ранее в Тегеране отвергли прямые переговоры с Вашингтоном.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Все новости на тему:
Конфликт вокруг Ирана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами