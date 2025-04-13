Шеф Пентагона: США могут сделать так, чтобы у Ирана никогда не было ядерной бомбы

Шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox News заверил, что президент США Дональд Трамп предельно серьезен, когда говорит о возможности применения силы против Ирана.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что американский лидер не шутит, когда говорит о том, что у Тегерана не будет ядерного оружия.

«Он (Трамп. — «Газета.Ru») также абсолютно серьезен относительно того, что если мы не сможем решить этот вопрос за столом переговоров, то у нас есть варианты, в том числе с привлечением моего министерства, чтобы сделать так, что у Ирана никогда не появится ядерной бомбы», — сказал Хегсет.

Он добавил, что США надеются, что до такого развития событий не дойдет, и назвал состоявшиеся переговоры с Ираном в Омане продуктивными.

Накануне в Маскате прошли непрямые переговоры Вашингтона и Тегерана — стороны обменялись мнениями через посредников. Они намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. Стороны настроены на сотрудничество. При этом Иран вряд ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу.

Ранее в Тегеране отвергли прямые переговоры с Вашингтоном.