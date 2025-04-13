В Белгородской области сбили второй за два часа беспилотник

Минобороны РФ: в Белгородской области сбили еще один украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, летательный аппарат сбили около 14:15 мск. О повреждениях на земле информации не поступало.

За два часа до этого над регионом уничтожили другой украинский беспилотник.

За минувшую ночь над двумя регионами России сбили 13 украинских беспилотников. По данным Минобороны, 12 дронов самолетного типа уничтожили над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью.

Всего за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель F-16 и 207 беспилотников самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ обстреляли несколько объектов гражданской инфраструктуры Донецка.