При атаке ВСУ на Белгородскую область ранен мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Грайворонском округе в районе села Глотово с беспилотного летательного аппарата сбросили взрывное устройство.

«Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после оказания необходимой помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода.

Также Гладков сообщил в воскресенье, 13 апреля, что жительница города Шебекино в Белгородской области пострадала во время атаки вражеского FPV-дрона. По его словам, пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения бригада скорой помощи транспортирует женщину в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее военкор сообщил, что Россия изменила тактику применения БПЛА в Белгородской области.