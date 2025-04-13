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СК расследует убийство солдатами ВСУ мирного жителя Курской области

СК: украинские военные забили до смерти жителя Суджанского района

Украинские военнослужащие забили до смерти жителя слободы Гончаровка Суджанского района Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По словам матери погибшего, ее сына били прикладами по спине и ногам, несколько раз ставили на колени, угрожая расстрелом. В итоге мужчина умер, а его дом сожгли.

«Он старался меня защитить, прикрывал собой. Потом его похоронили в огороде в целлофановом мешке, не позволив похоронить на кладбище», – добавила женщина в беседе со следователями.

Сама пенсионерка отметила, что в марте получила ранение. Ее выхаживали соседи. В СК уточнили, что дом женщины целенаправленно обстреляли украинские солдаты. После освобождения Суджи россиянку госпитализировали.

11 апреля Telegram-канал Mash написал, что бойцы ВС РФ штурмовали Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. По его данным, в монастыре уже более недели заблокированы около 300 украинских военных из 128-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Горналь и Олешня — последние населенные пункты в Курской области, находящиеся под контролем ВСУ.

Ранее бойцы РФ уничтожили штурмовые группы ВСУ в Курской области.

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