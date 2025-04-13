В нескольких бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается эксплуатация советских 85-мм орудий Д-44, созданных в 1944 году. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, ранее на складах украинцев оставались лишь учебные боеприпасы советских времен. Однако позже польские военные обнаружили у себя запасы осколочно-фугасных снарядов UO-365-KW.

Теперь к поставкам вооружений советских времен подключилась и Болгария. Она начала передавать Украине снаряды с похожим названием — UO-365-KV. По некоторым данным, они были выпущены в конце 1980-х, говорится в статье.

До этого в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине был замечен редкий пулемет Никитина-Соколова, который известен под обозначением ТКБ-521. Российские военные захватили его у украинской армии в ходе сражений.

Работы над ТКБ-521 велись в 50-е годы в рамках конкурса по созданию единого пулемета для советской армии. Его главным конкурентом стал пулемет Калашникова, который выиграл конкурс. Каким образом оружие оказалось у ВСУ, неизвестно.

Ранее на «Уралвагонзаводе» оценили трофейную западную бронетехнику.