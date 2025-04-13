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Украинский летчик, столкнувшийся с БПЛА, похвастался ночными очками

Украинский летчик, потерявший самолет из-за БПЛА, показал фото с ночными очками
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t.me/ZOV_Voevoda

Летчик украинских ВВС Вадим Ворошилов с позывным «Карайя», потерявший самолет из-за попытки БПЛА, показал фото с ночными очками на фоне переданного из Польши МиГ-29. Кадры опубликованы в социальных сетях Ворошилова.

На фотографиях Ворошилов позирует с прибором ночного видения AN/AVS-9 — он используется в военно-воздушных силах США.

Летчик стал известен после того, как уничтожил собственный самолет при попытке сбить беспилотник «Герань-2» в небе над Винницкой областью в октябре 2022 года.— Ворошилов был вынужден катапультироваться. Свой позывной — «Карайя» — он взял в честь аса ВВС нацистской Германии Эриха Хартманна. В отличие от него, ни одной воздушной победы над российскими летчиками у Ворошилова нет. Тем не менее, в декабре 2022 года ему присвоили звание Героя Украины.

12 апреля украинская армия сообщила о поражении истребителя F-16. Президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и пообещал ответить «сильно и метко». Военкор Юрий Котенок намекнул, что к произошедшему могут быть причастны украинские системы ПВО. Военный летчик Алексей Воевода заявил, что украинцы выпустили три ракеты: от двух пилот увернулся, а третья попала. «Военное обозрение» написало, что у F-16 нет системы «свой — чужой», которая помогает защититься от своего оружия.

Ранее появились подробности о летчике сбитого на Украине F-16.

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