«РГ»: две страны ЕС передают ВСУ снаряды для советских орудий образца 1944 года

Военнослужащие некоторых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают использовать советские орудия Д-44 образца 1944 года. Об этом пишет «Российская газета».

По ее информации, военные ВС Польши обнаружили на складах большие запасы осколочно-фугасных снарядов типа UO-365-KW, которые были поставлены Украине. Теперь к поставкам Киеву таких боеприпасов с названием UO-365 KV подключилась Болгария. По некоторым данным, снаряды были произведены в конце 1980-х годов.

Издание отмечает, что Болгария и Польша входили в Организацию Варшавского договора (ОВД), чем объясняется наличие у этих двух стран таких боеприпасов.

На этой неделе французская газета Le Monde со ссылкой на украинского офицера Антона Сербина написала, что российские военные уничтожили главный производственный объект Украины по созданию боеприпасов. Издание уточнило, что речь идет об объекте в городе Шостка Сумской области Украины. Газета называет этот населенный пункт главным промышленным центром страны по производству взрывчатых веществ и боеприпасов.

Ранее в Германии пожаловались на пустые арсеналы из-за Украины.