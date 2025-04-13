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Иранский депутат предупредил, к чему могут привести угрозы Тегерану

Депутат Ахмади: угрозы Ирану могут подвести к мысли о самозащите
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Shutterstock

Тегеран не нуждается в ядерном оружии, но давление и угрозы могут подтолкнуть к мысли о самозащите любую страну. Об этом заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахид Ахмади.

«Официальная позиция Исламской Республики — позиция, озвученная Верховным лидером: мы не стремимся к созданию ядерного оружия... Однако поведение и давление других, возможно, создадут иные условия», — сказал собеседник агентства.

Ахмади добавил, что Иран в настоящее время обладает мощью и не нуждается в создании ядерного оружия, чтобы защитить себя. Депутат напомнил, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, поскольку оно запрещено фетвой — религиозным предписанием Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Парламентарий отметил, что любая страна, чье существование и общественные интересы ставятся под угрозу, имеет право защитить себя любым возможным способом в соответствии с международным правом.

При этом речь не идет об ограничении в используемых средствах, и «закон шариата и закон разума предписывают одно и то же», заключил Ахмади.

В Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США, в ходе которых стороны обменялись мнениями через посредников. Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф прокомментировал итоги переговоров США и Ирана.

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