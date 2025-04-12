На Украине заявили, что F-16 поразила российская ракета

Украинские военные источники рассказали Би-би-си, что истребитель F-16 был сбит российской ракетой.

Они утверждают, что ВС РФ выпустили по самолету три ракеты.

«Это была либо управляемая зенитная ракета из состава наземного комплекса С-400, либо ракета класса «воздух-воздух» Р-37», — сказал источник.

Он исключил, что истребитель поразили «дружественным огнем», потому что в месте выполнения боевой задачи, украинские средства ПВО (противовоздушной обороны) не работали.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

12 апреля украинская армия сообщила о поражении истребителя F-16. Президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и пообещал ответить «сильно и метко». Военкор Юрий Котенок намекнул, что к произошедшему могут быть причастны украинские системы ПВО. Военный летчик Алексей Воевода заявил, что украинцы выпустили три ракеты: от двух пилот увернулся, а третья попала. «Военное обозрение» написало, что у F-16 нет системы «свой — чужой», которая помогает защититься от своего оружия.

Ранее появились подробности о летчике сбитого на Украине F-16.