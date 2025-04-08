Еще одна европейская страна может вернуть обязательную службу в армии

Бывший глава службы внешнеполитической разведки Великобритании МИ-6 сэр Алекс Янгер допустил, что на фоне новых международных угроз королевству, возможно, придется вернуть воинскую обязанность в той или иной форме. Его слова приводит Daily Mail.

По его мнению, британское правительство может заставить граждан «отдавать свой долг Родине». При этом Янгер уверен, что новая разновидность призыва коснется не всех.

Важно обеспечить вклад всей Великобритании в национальную безопасность в случае чрезвычайной ситуации, добавил экс-шпион. В частности, он вспомнил о том, что Швеция возобновила выборочный призыв для лиц старше 18 лет в 2017 году в ответ на присоединение Крыма к России.

Также был момент, когда британским семьям рекомендовалось взять с собой «набор для выживания» на 72 часа на случай, если предполагаемые атаки на энергетические трубопроводы приведут к отключению электроэнергии в Великобритании, напомнили авторы статьи.

Ранее сообщалось, что Нидерланды вернут обязательную службу в армии спустя 27 лет после ее отмены.