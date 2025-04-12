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Украинский FPV-дрон оставил жителей белгородского села без света

Гладков сообщил, что ВСУ атаковали девять населенных пунктов Белгородской области
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали девять населенных пукнтов региона.

По его словам, в хуторе Масычево при ударе БПЛА по стоянке сельхозпредприятия были повреждены два автомобиля. В селе Белянка при атаке двух беспилотников были выбиты стекла в административном здании и на складе, а осколки посекли пять машин. В селе Мощеное дрон сдетонировал о землю, из-за чего в двух частных домах выбило стекла.

«Село Безымено атаковано FPV-дроном (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) — повреждена линия электропередачи — жители одной улицы временно остаются без света», — написал чиновник.

Он добавил, что в селе Муром из-за прилете боеприпаса были повреждены окна и кровля в частном доме, а в селе Николаевка из-за детонации FPV-дрона пострадал грузовик.

«В Волоконовском районе в хуторе Гаевка беспилотник атаковал трактор — повреждены стекла, кабина и колеса. Село Новое подверглось обстрелу — в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровли и хозпостройки», — заявил глава области.

По его словам, при налете дронов также были повреждены два частных дома и надворная постройка в селе Ясные Зори.

До этого в селе Николаевка Белгородского района украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате чего мужчина получил осколочные ранения головы и левой голени.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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