ВСУ показали строй из нескольких F-16

«Военный обозреватель»: на Украине впервые показали строй из трех F-16

На Украине впервые показали строй из нескольких истребителей американского производства F-16. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Впервые в одном кадре сразу три истребителя F-16 Воздушных сил Украины», — пояснили военкоры.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Судя по кадрам, истребители оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder класса «воздух-воздух».

20 марта Украина получила новую партию истребителей F-16.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщал, что американские F-16 выполняют в Сумской области функции охотников за российской авиацией. По данным канала, украинская армия пока не применяет истребители для сброса авиабомб, поскольку эту задачу выполняют советские самолеты.

Первые поставки истребителей F-16 были осуществлены в июле 2024 года. Эти самолеты были предоставлены Украине Бельгией, Нидерландами, Данией и Норвегией.

Ранее стало известно, как военным РФ удалось сбить украинский F-16.