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Reuters назвало число воюющих на стороне России китайских добровольцев

Reuters: в боях на стороне ВС РФ участвуют около 200 добровольцев из Китая
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Около 200 граждан КНР участвуют в боевых действиях против Украины на стороне России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников из США, знакомых с данными американской разведки, и бывшего сотрудника западной разведки.

«На стороне России воюют около 200 китайских наемников, с которыми китайское правительство никак не связано», — заявил агентству один из источников.

Официальные лица США заявили, что китайские добровольцы, по-видимому, «имеют минимальную подготовку» и не оказывают заметного влияния на военные операции России.

При этом, по данным агентства, китайские военные офицеры совершают поездки вблизи линии соприкосновения, чтобы извлечь уроки и тактику из военного конфликта. По словам бывшего чиновника, офицеры армии КНР «находятся там исключительно по согласованию».

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявлял о захвате в плен украинскими военными двух граждан КНР. Россия и Китай отвергли обвинения в вербовке граждан КНР. При этом в Пекине сообщили, что проверят эту информацию.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского о втягивании Китая в конфликт.

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