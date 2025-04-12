Появилась спутниковая схема удара по заводу в Киеве

Появилась спутниковая схема удара по Киеву, где ВС РФ поразили завод «Антонов»

В сети появилась спутниковая схема удара по заводу государственного предприятия «Антонов» (бывший завод «Авиант») в Киеве. Ее опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах NASA продемонстрирован комплекс зданий предприятия, на котором, предположительно, обозначены пораженные объекты.

По данным «Изнанки», Вооруженные силы России нанесли удары по самому заводу, а также по зданию бывшего научно-исследовательского института электро-механических приборов.

Завод «Антонов» является дочерним предприятием «Укроборонпрома». Осенью 2023 года сообщалось, что на заводе начали активно производить беспилотные летательные объекты.

Служба Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердила удар по заводу. Название предприятия не указывалось, но отмечалось, что был атакован Святошинский район Киева, где как раз расположен завод «Антонов». В результате удара повреждены три склада. На месте ЧП начался сильный пожар.

Ранее военкор опубликовал кадры удара по заводу в Днепре.