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Стало известно об окружении солдат ВСУ в «локнянский котел» на северо-востоке Украины

SHOT: более 300 солдат ВСУ оказались в котле под Локней в Сумской области
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Reuters

Порядка 300 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в локнянском котле в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в окружение попали военнослужащие из 150-й ОПБ, 15-й и 17-й бригад территориальной обороны украинской стороны. Всего в «котле» находится порядка 300 человек. Боевые действия развернулись возле населенного пункта Локня.

«Шансов вырваться из котла у ВСУ нет, так как российские подразделения успели увеличить численность на этом участке. Сейчас наступление там ведут российские штурмовики», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что в оперативном захвате позиций ВС РФ помогает авиация и операторы дронов, которые уничтожают живую силу противника, а также технику. В публикации говорится, что целью наступления российских войск является село Юнаковка, которое считается основным укреплением ВСУ на этой линии боевого соприкосновения.

До этого Telegram-канал «Рыбарь» писал, что 8 апреля российские военные зашли на окраины села Локня в Сумской области. Одновременно с этим им удалось достигнуть северо-западных окраин Курской области и начать бои за хутор Олешня.

Ранее стало известно, что ВСУ удерживают два населенных пункта в Курской области.

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