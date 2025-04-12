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Журналистка раскрыла детали биографии сержанта, приказавшего солдатам ВСУ сдаться

Лебедева: приказавший бойцам сдаться сержант ВСУ участвовал в АТО против Донбасса
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Stringer/Reuters

Младший сержант 101-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Пирнат, приказавший своим солдатам сдаться, участвовал в антитеррористический операции (АТО) Киева против Донбасса. Об этом в своем Telegram-канале сообщила белорусская журналистка Ксения Лебедева.

По ее данным, мужчина пошел на службу в армию в 2014 году ради денег. В 2020 году он пытался трудоустроиться в полицию Хмельницкой области, однако получил отказ, потому что «не дал взятку в $5 тыс.». Пирната мобилизовали 25 февраля 2022 года.

Спустя некоторое время 101-ю бригаду, где мужчина был сержантом, перебросили к границе, однако его знакомый из роты отправил Пирната в тыл. 9 апреля текущего года мужчину, двух рядовых солдат и ветеранов АТО отправили на разведку. После выхода из зоны наблюдения дронов украинской стороны он приказал своим подчиненным сложить оружие и подойти к российским военнослужащим с поднятыми руками.

До этого четверо солдат механизированной бригады ВСУ сдались в российский плен в районе населенного пункта Новое на территории Донецкой народной республики. Отмечается, что украинцы сдались в плен подразделениям группировки российских войск «Запад».

Ранее украинский пленный предрек народную месть сотрудникам ТЦК.

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